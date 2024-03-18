Лидер Ливерпуля из-за физических проблем пропустит матчи сборных

Сборная Уругвая будет вынуждена обходиться без своего лидера на матчах сборных.

Как сообщает Фабрицио Романо, Дарвин Нуньес останется в расположении Ливерпуля из-за физических проблем, которые он испытал еще на прошлой неделе.

Тем не менее, итальянец отмечает, что характер проблем форварда несерьезный, и он сможет помочь мерсисайдцам в их ближайших матчах.

Уругвай сыграет со сборной страны Басков и Кот-д'Ивуаром 23 и 26 марта соответственно. Отметим, что первый товарищеский матч состоится вне эгиды ФИФА из-за того, что страна Басков официально непризнана и входит частично в состав Испании, а частично в состав Франции.

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