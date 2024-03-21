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Президент немецкого футбольного союза высказался о ситуации с контрактом Нагельсманна

Специалисту позволят определять свое будущее.
Сегодня, 13:32
Юлиан Нагельсманн (по центру) и Бернд Ноендорф (слева) / Getty Images
Юлиан Нагельсманн (по центру) и Бернд Ноендорф (слева) / Getty Images

Президент немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф поделился мыслями о ситуации с контрактом Юлиана Нагельсманна.

Напомним, соглашение немца с местной сборной истекает после домашнего Евро-2024, но по слухам может быть продлено в случае достижения определенных целей на турнире.

Нойендорф, в свою очередь, заявил, что немецкий футбольный союз не будет против, если Юлиан определится с будущим до начала турнира, отметив, что есть определенная удовлетворенность его работой.

"Химия есть. Юлиан сказал, что хотел бы иметь ясность относительно своего будущего перед Евро. Мы, конечно, не будем против такого желания", - сказал функционер.

Стоит уточнить, что Евро-2024 пройдет летом, а именно с 14 июня по 14 июля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Юлиан Нагельсманн

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