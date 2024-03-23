Тренер Жироны оценил безголевую серию Довбыка в Ла Лиге

Главный тренер Жироны Мичел высказался об нападающем каталонского клуба Артеме Довбике.

По словам специалиста, он уверен, что украинец прервет безголевую серию, которая насчитывает уже восемь матчей.

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"Беспокоит ли меня то, что Довбик не забивает? Нет, главное, чтобы у команды были шансы. Довбик не забивал в последних играх, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у команды есть шансы.

Мы должны улучшить игру, когда находимся возле ворот соперника. Это правда, что в последних нескольких играх мы доминировали, но нам не хватило немного агрессии и глубины, и это вещи, которые мы должны улучшить", - приводит слова Мичела L'Esportiu.

Ранее Жирона оценила победный гол Довбика в матче за сборную Украины.

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