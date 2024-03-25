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Анчелотти объяснил, почему отказал Бразилии

Итальянец отметил фактор Реала.
Вчера, 22:14
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался об интересе сборной Бразилии.

По словам специалиста, он счастлив в стане мадридского клуба, так что не собирался возглавить национальную сборную.

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"В Мадриде я чувствую себя очень хорошо, все прекрасно. Я счастлив быть в Мадриде и тренировал Реал. Очень, очень счастлив", - приводит слова тренера Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, Анчелотти возглавляет Реал с 2021 года. Ранее 64-летний итальянец уже работал с клубом в 2013 – 2015 годах.

Ранее сообщалось, что Карло установил новый рекорд Ла Лиги.

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