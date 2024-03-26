Жирона заинтересована в подписании игрока ПСЖ
Звездный футболист может усилить команду с украинцами.
Защитник французского клуба ПСЖ Левен Кюрзава покинет команду в следующее трансферное окно.
Как сообщает Fichajes, 31-летний футболист заинтересовал Жирону, которая хочет усилить линию защиты.
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Курзава готов перейти в каталонский клуб, чтобы реанимировать свою карьеру и даже сыграть в Лиге чемпионов, если Жирона туда попадет.
В текущем сезоне Кюрзава принял участие только в одном матче Лиги 1.
Отметим, агент футболиста уже сделал заявление о возможном трансфере.
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