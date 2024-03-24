Игрок ПСЖ может стать одноклубником Довбика и Цыганкова

Агент игрока ПСЖ Левена Курзавы высказался о будущем своего клиента.

По словам представителя футболиста, он хочет устроить его в Жирону, но в услугах Лейвина заинтересованы и другие испанские клубы.

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"Испанские клубы заинтересованы, я все еще убежден, что Левен - игрок топ-уровня.

Мы также заинтересованы в Жироне, с опытным составом, красивым регионом и клубом, который играет в футбол. Как я уже говорил, несколько клубов предложили свой проект Лайвину, поэтому нам нужно время, чтобы сделать согласованный выбор", - сказал агент.

Отметим, что контракт Курзавы с ПСЖ истекает летом этого года, но он уже давно потерял место в старте парижан.

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