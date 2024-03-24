iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок ПСЖ может стать одноклубником Довбика и Цыганкова

Представитель Левена Курзавы хочет устроить своего клиента в Жирону.
Вчера, 20:58
Левен Курзава / Getty Images
Левен Курзава / Getty Images

Агент игрока ПСЖ Левена Курзавы высказался о будущем своего клиента.

По словам представителя футболиста, он хочет устроить его в Жирону, но в услугах Лейвина заинтересованы и другие испанские клубы.

Читай также: Тренер Жироны оценил безголевую серию Довбыка в Ла Лиге

"Испанские клубы заинтересованы, я все еще убежден, что Левен - игрок топ-уровня.

Мы также заинтересованы в Жироне, с опытным составом, красивым регионом и клубом, который играет в футбол. Как я уже говорил, несколько клубов предложили свой проект Лайвину, поэтому нам нужно время, чтобы сделать согласованный выбор", - сказал агент.

Отметим, что контракт Курзавы с ПСЖ истекает летом этого года, но он уже давно потерял место в старте парижан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Левен Курзава

Статьи по теме

Мбаппе выступил с анонсом своего будущего Мбаппе выступил с анонсом своего будущего
Тренер ПСЖ зарабатывает в 3.5 раза больше, чем любой другой наставник в Лиге 1 Тренер ПСЖ зарабатывает в 3.5 раза больше, чем любой другой наставник в Лиге 1
Бывший тренер Барселоны подтвердил желание вернуться в клуб Бывший тренер Барселоны подтвердил желание вернуться в клуб
Энрике: ПСЖ должен извлекать максимум из игры Мбаппе, пока может Энрике: ПСЖ должен извлекать максимум из игры Мбаппе, пока может
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Другие страны23:59
14-летний вундеркинд, которого подпишет Ман Сити, дебютировал в профессиональном футболе
Европа23:27
Самая сексуальная фанатка Ман Юнайтед поделилась фотографиями из своего отпуска
Европа23:08
Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку
Европа22:50
14 побед в 14-ти матчах: Женская команды Барселоны снова разгромила Реал
Европа22:41
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа22:35
Агуэро: Я хотел бы вернуться на поле
Киберспорт22:22
PGL Major Copenhagen 2024: стали известны все участники плей-офф
Европа22:14
Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня
Киберспорт22:11
NaVi вышли в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen
Европа21:58
Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK