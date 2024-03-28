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"Мечта всех тренеров": Легендарный итальянец рассказал, какой клуб мог бы тренировать бесплатно

Фабио Каннаваро хотел бы возглавить Наполи.
Сегодня, 09:26
Фабио Каннаваро / Getty Images
Фабио Каннаваро / Getty Images

Экс-игрок Реала и сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал, какой клуб он хочет возглавить в свой тренерской карьере.

По словам Каннаваро, он хочет потренировать Наполи, который воспитал его как игрока, и готов работать для этого бесплатно.

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"Я бы тренировал Наполи бесплатно, это мечта всех тренеров. Не думаю, что меня не было в списке возможных тренеров из-за нехватки опыта.

Многие люди не уважают опыт, который я получил в Китае, но я тренер и хочу работать. Я вернулся в Италию два года назад и продолжаю учиться, потому что тренерство - это то, чем я хочу заниматься.

Проблема этого сезона в том, что было слишком много изменений и игрокам пришлось усваивать слишком много разных тактических идей. Вполне естественно, что они немного запутались.

Против Аталанты в эти выходные они будут иметь последний шанс вернуться к борьбе за место в Лиге чемпионов", - сказал Каннаваро.

Напомним, сейчас действующий чемпион Италии в этом сезоне занимает 7 строчку, отставая от зоны Лиги чемпионов на 9 пунктов. В самой ЛЧ "партенопейцы" также прекратили борьбу, вылетев от Барселоны.

 

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