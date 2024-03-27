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Форвард Наполи мечтает перейти в ПСЖ

Осимхен готов к смене клубной прописки.
Сегодня, 20:20
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен выразил предпочтение выступать в чемпионате Франции.

Интерес к футболисту проявляют Челси, Арсенал и ПСЖ, но, согласно источнику Il Mattino, "тайная мечта" футболиста - присоединиться к парижской команде.

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Стоимость отступных за игрока, равная 120 миллионам евро, кажется сомнительной, учитывая его текущую форму.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис летом отказался продать Осимхена за 130 миллионов евро клубу из Саудовской Аравии, надеясь на лучшее предложение, которое так и не поступило. Теперь он будет согласен и на 120 млн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ПСЖ Виктор Осимхен

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