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"Хотел бы играть в игры, но моя девушка думает иначе": Ярмолюк рассказал, чем занимается в выходные

Украинскому хавбеку приходится прогуливаться по Лондону вместе со своей возлюбленной.
Сегодня, 15:35
Егор Ярмолюк и Валерия Могильная / instagram.com/vmogilnaya/
Егор Ярмолюк и Валерия Могильная / instagram.com/vmogilnaya/

Полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк рассказал, как проводит свободное от футбола время.

По словам украинского таланта, в свои выходные ему хотелось бы играть в компьютерные игры, но его девушка Валерия постоянно выводит его гулять по Лондону. Несмотря на это, любимое место Егора в столице Англии - тренировочная база "пчел".

"В свой выходной я хотел бы поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе. Ей нравится куда-то выходить.

Любимое место в Лондоне? Для меня это тренировочная площадка.

В Англии все очень дружелюбные. Честно, когда заходишь, скажем, в какой-то паб, все, когда узнают, что мы украинцы, начинают задавать нам вопросы об Украине.

Например, несколько дней назад мы посидели в ресторане украинской еды с такими игроками, как Льюис-Поттер, Коллинз, Гики, Бен Ми, ели украинские блюда.

Конечно, я общаюсь с украинскими игроками из других клубов АПЛ - Зинченко, Мудриком, Забарным, Миколенко. Мы со всеми говорим.

Моя мечта на будущее - стать важной частью Брентфорда и провести много игр. Поэтому после 18 месяцев я считаю, что переехать сюда было хорошим и правильным решением. Это большая возможность для меня, и я очень счастлив", - заявил 20-летний футболист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, ранее наставник Брентфорда Томас Франк вспомнил свои первые впечатления от работы с Ярмолюком .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

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