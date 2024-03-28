Наставник Брентфорда рассказал о своих первых впечатлениях от работы с Ярмолюком

Наставник английского Брентфорда Томас Франк вспомнил свои первые впечатления от работы с украинским полузащитником "пчел" Егором Ярмолюком.

По словам датского специалиста, его внимание сразу же привлекли технические навыки молодого таланта.

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"Я хорошо помню, как Егор присоединился к команде. На одной из первых тренировок мы отрабатывали пасы и удары. Когда я увидел, как он работает с мячом, выполняя пас или удар, то подумал: "Хм, у него хорошие технические навыки". Конечно, мы наблюдали за ним раньше, но когда ты видишь его вживую на тренировке - это совсем другое.

Еще помню, мы дали ему несколько минут в товарищеском матче против Брайтона и увидели, что еще одно его сильное качество - умение прессинговать. Также еще некоторые хорошие действия привлекли тогда мое внимание. На самом деле он просто делает шаги вперед", - высказался об игровом профиле 20-летнего украинца Франк.

Отметим, что в этом сезоне Ярмолюк дебютировал за основной состав Брентфорда, успев наиграть 21 матч, но в пересчете на игровое время у Егора всего 587 минут проведенных на поле.

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