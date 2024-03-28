iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник Брентфорда рассказал о своих первых впечатлениях от работы с Ярмолюком

Томас Франк сразу заметил отличные технические данные украинца.
Сегодня, 14:27
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Наставник английского Брентфорда Томас Франк вспомнил свои первые впечатления от работы с украинским полузащитником "пчел" Егором Ярмолюком.

По словам датского специалиста, его внимание сразу же привлекли технические навыки молодого таланта.

Читай также: Ярмолюк сделал заявление о своем будущем в Брентфорде

"Я хорошо помню, как Егор присоединился к команде. На одной из первых тренировок мы отрабатывали пасы и удары. Когда я увидел, как он работает с мячом, выполняя пас или удар, то подумал: "Хм, у него хорошие технические навыки". Конечно, мы наблюдали за ним раньше, но когда ты видишь его вживую на тренировке - это совсем другое.

Еще помню, мы дали ему несколько минут в товарищеском матче против Брайтона и увидели, что еще одно его сильное качество - умение прессинговать. Также еще некоторые хорошие действия привлекли тогда мое внимание. На самом деле он просто делает шаги вперед", - высказался об игровом профиле 20-летнего украинца Франк.

Отметим, что в этом сезоне Ярмолюк дебютировал за основной состав Брентфорда, успев наиграть 21 матч, но в пересчете на игровое время у Егора всего 587 минут проведенных на поле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

"Хотел бы играть в игры, но моя девушка думает иначе": Ярмолюк рассказал, чем занимается в выходные "Хотел бы играть в игры, но моя девушка думает иначе": Ярмолюк рассказал, чем занимается в выходные
Арсенал собирается выкупить героя матча Лиги чемпионов с Порту Арсенал собирается выкупить героя матча Лиги чемпионов с Порту
Арсенал с Зинченко обыграл Брентфорд, возглавив турнирную таблицу АПЛ Арсенал с Зинченко обыграл Брентфорд, возглавив турнирную таблицу АПЛ
Игрок Реала ответил на обвинения в поддержке организации, ответственной за теракт в москве Игрок Реала ответил на обвинения в поддержке организации, ответственной за теракт в москве
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:28
Игрок Реала ответил на обвинения в поддержке организации, ответственной за теракт в москве
Бокс16:26
"Камбосос - тоже особенный боец": Ломаченко предрекли проблемы в ближайшем поединке
Европа15:59
Бывший защитник сборной Англии и Ливерпуля умер в возрасте 75 лет
Бокс15:42
"Нет никаких гарантий": Промоутер Усика поставил под сомнение бой с Фьюри
Европа15:35
"Хотел бы играть в игры, но моя девушка думает иначе": Ярмолюк рассказал, чем занимается в выходные
Ралли14:53
Феттель раздумывает над выступлением в 24 часа Ле-Мана-2024
Европа14:51
Шевченко: Ребров принял сборную Украины в очень тяжелый момент и полностью изменил ее
Формула 114:31
Позиции Хорнера в Ред Булл после скандала лишь укрепились, что не понравилось Ферстаппену
Европа14:27
Наставник Брентфорда рассказал о своих первых впечатлениях от работы с Ярмолюком
Европа14:00
Дэвис отклонил ультиматум Баварии по новому контракту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK