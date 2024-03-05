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Ярмолюк сделал заявление о своем будущем в Брентфорде

Украинец отметил свое игровое время в команде.
Сегодня, 00:10
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк поделился мнением о своем будущем в команде.

По словам 20-летнего украинца, он намерен закрепиться в составе "пчел".

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"Конечно, хочется играть. Но не мне разрешать. Я работаю очень упорно и буду доказывать тренеру, что я должен быть на поле и помогать команде.

Конечно, привык. Очень приятно играть в каждом матче, получать опыт. Это невероятно", - приводит слова Ярмолюка Setanta Sports.

В текущем сезоне Егор провел 19 игр за Брентфорд во всех турнирах.

Напомним, Ярмолюк стал лучшим молодым игроком Украины в 2023 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

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