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Ярмолюк стал лучшим молодым игроком Украины в 2023 году

Нападающий Брентфорда обошел своих не менее талантливых сверстников.
Сегодня, 16:39
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Проект Золотой талант подвел итоги голосования за лучшего игрока Украины в категории U-19.

На звание лучшего молодого игрока претендовали 16 футболистов, которых отобирали эксперты, тренеры и журналисты в течение всего года.

Пятерку открыл воспитанник киевского Динамо Матвей Пономаренко, далее расположился Максим Булеза, который сейчас защищает цвета Миная.

Третье место занял воспитанник Шахтера Кирилл Сигеев, который в прошлом году дебютировал в УПЛ и сборной Украины. А уже дальше с огромным отрывом расположился защитник Руха Богдан Слюбик.

И за счет огромного перевеса по первым местам в анкетах жюри лучшим молодым игроком Украины был признан Егор Ярмолюк, играющий за английский Брентфорд.

Со всеми результатами голосования вы можете ознакомиться на сайте проекта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

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