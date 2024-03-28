Бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Баварию

Ральф Рангник является одним из вариантов для немецкого гранда.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может вернуться к клубной карьере.

Как сообщает Kicker, 65-летний специалист привлек внимание мюнхенкой Баварии.

Подтверждается, что Бавария рассматривает кандидатуру Роберто Де Дзерби, однако его кандидатура вызывает сомнения из-за того, что он не знает немецкого языка.

Читай также: Дэвис отклонил ультиматум Баварии по новому контракту

Напомним, Ральф в сезоне-2021/22 временно возглавлял Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии возобновил тренировки в общей группе после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!