Бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Баварию
Ральф Рангник является одним из вариантов для немецкого гранда.
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может вернуться к клубной карьере.
Как сообщает Kicker, 65-летний специалист привлек внимание мюнхенкой Баварии.
Подтверждается, что Бавария рассматривает кандидатуру Роберто Де Дзерби, однако его кандидатура вызывает сомнения из-за того, что он не знает немецкого языка.
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Напомним, Ральф в сезоне-2021/22 временно возглавлял Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось, что лидер Баварии возобновил тренировки в общей группе после травмы.
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