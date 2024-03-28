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Кейн возобновил тренировки в общей группе после травмы

Английский бомбардир имеет хорошие шансы сыграть в ближайшем матче с Боруссией Дортмунд.
Сегодня, 18:35
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Баварии Харри Кейн вместе с командой готовится к ближайшему матчу 27-го тура Бундеслиги против дортмудской Боруссии, который состоится в субботу, 30 марта.

Ранее 30-летний форвард из-за повреждения голеностопа был вынужден пропустить товарищеские матчи сборной Англии с Бразилией (0:1) и Бельгией (2:2).

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Тем не менее, как сообщает официальный сайт мюнхенского куба, английский форвард уже возобновил тренировки в общей группе.

В текущем сезоне Кейн провел за Баварию во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Харри Кейн

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