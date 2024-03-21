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В Сети появились первые фото "секретной" статуи Харри Кейна

Она уже много лет пылится на складе городского совета.
Сегодня, 10:55
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В Сети появились первые снимки статуи Харри Кейна, пишет The Telegraph.

Их впервые опубликовало издание  The Big Issue в статье с заголовком "Пустая трата денег или достойная дань уважения?". Она уже ннесколько лет находится на хранении городского совета Уолтем Фореста.

Дело в том, что она была сделана по заказу несколько лет назад, чтобы почтить заслуги Кейна, который родился в той местности, но ей до сих пор не нашли место.

Изначально она должна была быть установлено у станции метро, однако городской совет признал ее установку в том месте небезопасной, и с тех пор статуя пылится на складе. 

Позднее совет Уолтем Фореста признал, что фотографии являются подлинными, а также выразил надежду, что вскоре для изваяния все же найдут достойное место.

Также ранее сообщалось, что Бавария раздумывает над покупкой конкурента Кейну.

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