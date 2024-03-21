Бавария рассматривает срочный выкуп форварда, который заинтересовал европейские гранды

Зиркзе может вернуться в Мюнхен.

Мюнхенская Бавария может вернуть в клуб Джошуа Зиркзе, пишет Георг Хольцнер.

22-летний нападающий защищает цвета Болоньи, и, по различным сообщениям, им интересуются итальянские и английские топ-клубы.

Джошуа - воспитанник ряди нидерландских клубов, а уже в 2017 году он попал в структуру Баварии. Проведя за мюнхенцев всего 12 матчей, он был продан в Болонью в 2022 году за 8 млн евро.

Теперь же, когда форвард раскрылся и заинтересовал другие гранды, Бавария рассматривает возможность его возвращения. Благо мюнхенцы прописали такую опцию в соглашение с Болоньей.

Бавария имеет право приоритеного выкупа Зиркзе за 22 млн евро при оценочной стоимости в 40 млн.

Ранее также сообщалось, что английские гранды положили глаз на на защитника Ноттингема.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!