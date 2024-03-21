Бавария рассматривает срочный выкуп форварда, который заинтересовал европейские гранды
Мюнхенская Бавария может вернуть в клуб Джошуа Зиркзе, пишет Георг Хольцнер.
22-летний нападающий защищает цвета Болоньи, и, по различным сообщениям, им интересуются итальянские и английские топ-клубы.
Джошуа - воспитанник ряди нидерландских клубов, а уже в 2017 году он попал в структуру Баварии. Проведя за мюнхенцев всего 12 матчей, он был продан в Болонью в 2022 году за 8 млн евро.
Теперь же, когда форвард раскрылся и заинтересовал другие гранды, Бавария рассматривает возможность его возвращения. Благо мюнхенцы прописали такую опцию в соглашение с Болоньей.
Бавария имеет право приоритеного выкупа Зиркзе за 22 млн евро при оценочной стоимости в 40 млн.
Ранее также сообщалось, что английские гранды положили глаз на на защитника Ноттингема.
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