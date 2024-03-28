Украинский футболист потренировался с основой Манчестер Юнайтед
Захар Бауманн оказался в кадре с Рэшфордом.
Футболист молодежных команд Манчестер Юнайтед Захар Бауманн присоединился к тренировке основной команды.
17-летний футболист попал в объектив камеры вместе со звездой клуба Маркусом Рэшфордом.
Zach Baumann (17, CM) in #mufc first-team training! 🇾🇪💪💥❤️ pic.twitter.com/tAZPgUvTZW— Magnificent 24/7 reds (@magnificent24_7) March 28, 2024
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В текущем сезоне Бауманн сыграл 12 матчей за команду U-18, в одном из которых забил гол. На его счету также 3 игры за состав U-21, где также однажды отличился.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Баварию.
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