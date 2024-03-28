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Украинский футболист потренировался с основой Манчестер Юнайтед

Захар Бауманн оказался в кадре с Рэшфордом.
Сегодня, 22:27
Захар Бауманн (справа) / Getty Images
Захар Бауманн (справа) / Getty Images

Футболист молодежных команд Манчестер Юнайтед Захар Бауманн присоединился к тренировке основной команды.

17-летний футболист попал в объектив камеры вместе со звездой клуба Маркусом Рэшфордом. 

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В текущем сезоне Бауманн сыграл 12 матчей за команду U-18, в одном из которых забил гол. На его счету также 3 игры за состав U-21, где также однажды отличился.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Баварию.

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