iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Популярный английский клуб уволил тренера из-за отношений с игроком

Женская команда Лестера осталась без наставника.
Вчера, 22:51
Вилли Крик / Getty Images
Вилли Крик / Getty Images

Руководство Лестера приняло решение уволить Вилли Кирка с поста главного тренера женской команлы.

Специалист стал фигурантом внутреннего расследования. Его обвинили в отношениях с подопечной. Сначала Вилли отстранили, а затем отправили в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

В текущем сезоне Шеффилд также уволил Джоната Моргана. Его тоже обвинили в отношениях с футболисткой, когда он работал в Лестере.

Читай также: Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса

В нынешнем сезоне женской Суперлиги Лестер добыл четыре победы за 17 матчей. Команда также пробилась в полуфинал Кубка Англии.

Ранее президент Бразилии раскритиковал освобождение Алвеса под залог.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi сыграют с Eternal Fire в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen NaVi сыграют с Eternal Fire в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen
PGL Major Copenhagen 2024: FAZE сенсационно выбили Spirit, Vitality уничтожили Cloud9 в четвертьфинале PGL Major Copenhagen 2024: FAZE сенсационно выбили Spirit, Vitality уничтожили Cloud9 в четвертьфинале
История от легионера: Ярмолюк в Англии вынужденно продал авто за 100 тысяч фунтов История от легионера: Ярмолюк в Англии вынужденно продал авто за 100 тысяч фунтов
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:55
NaVi сыграют с Eternal Fire в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen
Киберспорт00:45
PGL Major Copenhagen 2024: FAZE сенсационно выбили Spirit, Vitality уничтожили Cloud9 в четвертьфинале
Европа00:27
История от легионера: Ярмолюк в Англии вынужденно продал авто за 100 тысяч фунтов
Вчера, 23:57
Бокс23:57
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Биатлон23:40
Украинская биатлонистка хотела завершить карьеру после начала полномасштабной войны с россией
23:17
Экстра-лига по футзалу: Рятувальнык снялся с чемпионата
Евро-202423:11
"Тяжело проглотить эту пилюлю": Автор гола в ворота Украины - о поражении в отборе на Евро-2024
Украина22:59
УХЛ: Сокол и Кременчуг доиграют матч 29 марта - остановлен из-за воздушной тревоги
Европа22:51
Популярный английский клуб уволил тренера из-за отношений с игроком
Европа22:39
Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK