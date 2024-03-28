Популярный английский клуб уволил тренера из-за отношений с игроком
Руководство Лестера приняло решение уволить Вилли Кирка с поста главного тренера женской команлы.
Специалист стал фигурантом внутреннего расследования. Его обвинили в отношениях с подопечной. Сначала Вилли отстранили, а затем отправили в отставку. Об этом сообщает The Guardian.
В текущем сезоне Шеффилд также уволил Джоната Моргана. Его тоже обвинили в отношениях с футболисткой, когда он работал в Лестере.
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В нынешнем сезоне женской Суперлиги Лестер добыл четыре победы за 17 матчей. Команда также пробилась в полуфинал Кубка Англии.
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