Популярный английский клуб уволил тренера из-за отношений с игроком

Руководство Лестера приняло решение уволить Вилли Кирка с поста главного тренера женской команлы.

Специалист стал фигурантом внутреннего расследования. Его обвинили в отношениях с подопечной. Сначала Вилли отстранили, а затем отправили в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

В текущем сезоне Шеффилд также уволил Джоната Моргана. Его тоже обвинили в отношениях с футболисткой, когда он работал в Лестере.

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В нынешнем сезоне женской Суперлиги Лестер добыл четыре победы за 17 матчей. Команда также пробилась в полуфинал Кубка Англии.

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