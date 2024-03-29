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Чемпион Европы и мира может закончить карьеру после завершения сезона

Пепе Рейна задумался о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.
Сегодня, 19:59
Пепе Рейна / Getty Images
Пепе Рейна / Getty Images

Двукратный чемпион Европы и чемпион мира Пепе Рейна может закончить карьеру, пишет Никола Скира.

41-летний испанский голкипер сейчас защищает цвета Вильярреала, в этом сезоне у него 11 сыгранных матчей.

Однако контракт с клубом заканчивается летом, и Рейна раздумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Напомним, Пепе Рейна - воспитанник Барселоны, за свою карьеру успел поиграть в Серии А, Бундеслиге, Ла Лиге и АПЛ. В составе сборной Испании дважды выигрывал Евро и один раз стал чемпионом мира.

Клубных достижений у кипера тоже хватает. С Баварией он ставал чемпионом Германии, а также выигрывал нациоанльные кубки в Ливерпуле и Наполи.

Ранее также сообщалось, что кипер Валенсии может оказаться в Серии А.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пепе Рейна

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