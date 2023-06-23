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Футбол

40-летний Рейна продлил контракт с Вильярреалом

Испанец не планирует пока вешать бутсы на гвоздь.
Сегодня, 09:52
Пепе Рейна / villarrealcf.es
Пепе Рейна / villarrealcf.es

Вильярреал официально объявил о продлении контракта с Пепе Рейной.

40-летний испанский кипер проведет в клубе еще один год, его новый контракт рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Пепе вернулся в Вильярреал в 2022 году, в прошлом сезоне вратарь отыграл 32 матча, в которых пропустил 38 голов, а в восьми встречах сохранил свои ворота сухими.

Ранее Рейна уже защищал цвета "желтой субмарины" в 2002-2005 годах, после чего перешел в Ливерпуль.

Также отметим, что в матче против Кадиса испанец достиг отметки в тысячу сыгранных матчей, а уже в августе Пепе отметит свой 41-й день рождения.

Напомним, что Барселона взяла на прицел еще одного испанского вундеркинда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Пепе Рейна

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