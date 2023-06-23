40-летний Рейна продлил контракт с Вильярреалом
Испанец не планирует пока вешать бутсы на гвоздь.
Вильярреал официально объявил о продлении контракта с Пепе Рейной.
40-летний испанский кипер проведет в клубе еще один год, его новый контракт рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, что Пепе вернулся в Вильярреал в 2022 году, в прошлом сезоне вратарь отыграл 32 матча, в которых пропустил 38 голов, а в восьми встречах сохранил свои ворота сухими.
Ранее Рейна уже защищал цвета "желтой субмарины" в 2002-2005 годах, после чего перешел в Ливерпуль.
Также отметим, что в матче против Кадиса испанец достиг отметки в тысячу сыгранных матчей, а уже в августе Пепе отметит свой 41-й день рождения.
Напомним, что Барселона взяла на прицел еще одного испанского вундеркинда.