Яремчука заменили в матче с Мальоркой уже на старте игры из-за травмы

В рамках 30-го тура Чемпионата Испании Валенсия принимает Мальорку.

В старте коллектива Рубена Барахи вышел Роман Яремчук, но доиграть эту встречу до самого конца ему не суждено было.

Уже на 17-ой минуте украинский форвард покинул поле из-за полученной травмы. Его заменил Диего Лопес.

На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 0:0

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