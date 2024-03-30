Яремчука заменили в матче с Мальоркой уже на старте игры из-за травмы
Украинец не сумел продолжить игру.
В рамках 30-го тура Чемпионата Испании Валенсия принимает Мальорку.
В старте коллектива Рубена Барахи вышел Роман Яремчук, но доиграть эту встречу до самого конца ему не суждено было.
Уже на 17-ой минуте украинский форвард покинул поле из-за полученной травмы. Его заменил Диего Лопес.
На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 0:0
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