Реал - Атлетик 2:0: обзор матча и результат игры 31.03.2024

В воскресенье, 31 марта, в рамках 30-го тура Ла Лиги Реал принимал Атлетик. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал вингер мадридцев Родриго, который оформил дубль. Бразилец отличился на 8-й и 73-й минутах игры.

Источник: Getty Images

Отметим, украинец Андрей Лунин вышел в старте, сумев за 90 минут сделать три сейва.

После 30 туров Ла Лиги Реал идет на первом месте с 75 баллами, а Атлетик занимает четвертую строчку, набрав 56 очков.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Атлетик

- Атлетик 2:0

Голы: Родриго, 8, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.27

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 9 - 7

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 9 - 13

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