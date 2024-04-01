Реал - Атлетик 2:0: обзор матча и результат игры 31.03.2024
Мадридцы расправились с басками.
В воскресенье, 31 марта, в рамках 30-го тура Ла Лиги Реал принимал Атлетик. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Главным героем встречи стал вингер мадридцев Родриго, который оформил дубль. Бразилец отличился на 8-й и 73-й минутах игры.
Отметим, украинец Андрей Лунин вышел в старте, сумев за 90 минут сделать три сейва.
После 30 туров Ла Лиги Реал идет на первом месте с 75 баллами, а Атлетик занимает четвертую строчку, набрав 56 очков.
Статистика матча чемпионата Испании Реал - АтлетикРеал - Атлетик 2:0
Голы: Родриго, 8, 73
Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.27
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 9 - 13
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