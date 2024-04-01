iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Атлетик 2:0: обзор матча и результат игры 31.03.2024

Мадридцы расправились с басками.
Сегодня, 00:12
Реал - Атлетик / Getty Images
Реал - Атлетик / Getty Images

В воскресенье, 31 марта, в рамках 30-го тура Ла Лиги Реал принимал Атлетик. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал вингер мадридцев Родриго, который оформил дубль. Бразилец отличился на 8-й и 73-й минутах игры.

Источник: Getty Images

Отметим, украинец Андрей Лунин вышел в старте, сумев за 90 минут сделать три сейва.

После 30 туров Ла Лиги Реал идет на первом месте с 75 баллами, а Атлетик занимает четвертую строчку, набрав 56 очков.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Атлетик

Реал - Атлетик 2:0

Голы: Родриго, 8, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.27
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 9 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Атлетик Бильбао

Статьи по теме

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
"Воскрешение": Жирона отреагировала на дубль Довбика "Воскрешение": Жирона отреагировала на дубль Довбика
Дубль Довбика помог Жироне добыть тяжелую победу над Бетисом Дубль Довбика помог Жироне добыть тяжелую победу над Бетисом
Барселона в большинстве одолела Лас-Пальмас Барселона в большинстве одолела Лас-Пальмас
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:51
Игрок NaVi отметил победу на "мажоре" фирменным празднованием Роналду
Киберспорт00:30
PGL Major Copenhagen 2024: NaVі стали чемпионами
Киберспорт00:20
NaVi - чемпионы PGL CS2 Major Copenhagen
Европа00:12
Реал с Луниным без проблем одолел Атлетик
Вчера, 23:59
Киберспорт23:59
JL – лучший игрок PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Европа23:53
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа23:49
Марсель в большинстве умудрился проиграть ПСЖ
Киберспорт23:36
NAVI – чемпионы первого в истории мажора по CS2 Major Copenhagen 2024!
Европа23:20
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Европа23:15
Игрок Рейнджерс стал самым результативным британским защитником в истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK