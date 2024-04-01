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Довбик - первый украинец за 18 лет, забивший 15+ голов за сезон в топ-5 лигах

В сезоне-2005/06, и не только тогда, это сделал конечно же Андрей Шевченко.
Вчера, 21:06
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Вчера, 31 марта, Жирона в сверхтяжелом поединке вырвала победу над Бетисом с помощью дубля Артема Довбика.

Как сообщает OptaJose, данные два мяча помогли форварду каталонцев повторить достижение Андрея Шевченко, которое он в последний раз устанавливал 18 лет назад.

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Довбик сейчас имеет 16 голов в Ла Лиге, что позволило ему стать лишь вторым украинцем, который забивал 15+ голов в топ-5 чемпионатах. Шевченко делал это, в частности, в сезоне-2005/06, когда за Милан "настрелял" 19 мячей.

Также легендарный украинский нападающий забивал больше 15 голов в сезонах-1999/00, 00/01, 03/04, когда останавливался на отметке в 24 забитых мяча и в сезоне-2004/05, когда оформил 17 голов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко артем довбик

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