"Какой ужас!": Ширер назвал фаворита на победу в АПЛ

Легендарный нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер поделился мнением по поводу чемпионской гонки в АПЛ этого сезона.

По словам эксперта, каждый из претендентов потеряет очки в ближиайших играх.

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"Сейчас у Ливерпуля есть преимущество, Арсенал также не отстает. Но, учитывая, что до конца чемпионата осталось целых 9 игр, я по-прежнему считаю Ман Сити фаворитом на титул. Однако это мнение не основано на игре команды Гвардиолы. Сити не достиг оптимальной формы, и некоторые выступления команды не были на том уровне, которого мы ожидаем.

В ближайшие недели ситуация на верхушке турнирной таблицы будет меняться: между первой тройкой команд - Ливерпулем, Арсеналом и Ман Сити – будет происходить ротация.

Практически гарантирую: каждая из трех команд оступится еще минимум однажды. Люди скажут: "Какой ужас!", но я на самом деле жду несколько таких результатов. Я сам участвовал в гонках за титул – матчи, которые на бумаге казались простыми, по факту такими не были", – написал Ширер в колонке для ВВС.

В турнирной таблице АПЛ Ман Сити отстает от Арсенала на одно очко и от Ливерпуля – на три очка.

Ранее Холанд оценил шансы Манчестер Сити на чемпионство.

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