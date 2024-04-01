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Ман Сити впервые более чем за два года не забил в домашнем матче

Арсенал прервал серьезную серию "горожан".
Сегодня, 17:59
Getty Images
Getty Images

В рамках 30-го тура АПЛ Ман Сити и Арсенал не сумели забить ни одного мяча в ворота друг друга.

Таким образом, "горожане", которые играли дома не отметились голом на Этихад Стэдиум впервые с 9 марта 2022, когда играли с лиссабонским Спортингом в 1/8 Лиги чемпионов.

Голевая серия коллектива Пепа Гвардиолы в домашних стенах длилась более двух лет и 58 матчей подряд.

Сейчас Манчестер Сити занимает третью строчку, имея в своем активе 64 пункта и отставая от уже упомянутого Арсенала на 1 балл, а от Ливерпуля на 3 очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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