Один из лидеров Байера готов последовать примеру Алонсо

Фримпонг может остаться в стане "фармацевтов".

Защитник Байера Джереми Фримпонг определится с будущим клубом уже в юдижайшее время. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Его контракт с нынешней командой рассчитан до 2028 года, и в нем предусмотрены отступные в размере 40-45 млн евро, которые могут измениться в зависимости от успехов команды в текущем сезоне.

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Решение Хаби Алонсо остаться в Байере сильно повлияло на Фримпонга. Окончательное решение о своем будущем футболист примет в конце апреля.

Напомним, на нидерландского защитника претендуют Бавария, Манчестер Юнайтед и другие топ-клубы.

Вариант с мюнхенцами может быть отклонен из-за возможной смены позиции Джереми в случае перехода в стан действующего чемпиона. Игрока могут поставить на фланг атаки, хотя ему комфортнее именно в обороне.

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