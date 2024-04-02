Две победы в один день: Алонсо отреагировал на поражение Баварии от Боруссии

Испанец следил за игрой клуба, который хотел видеть его своим тренером.

Главный тренер Байера Хаби Алонсо прокомментировал ход чемпионской гонки в Бундеслиге.

По словам испанского специалиста, проигрыш Баварии в последнем туре от Боруссии Дортмунд ощущался для него и его команды, как вторая победа за один день.

"Конечно, я смотрел игру. Для нас это было как две победы в один день. Отрыв сейчас очень важен, ситуация немного улучшилась. На одну игру меньше и на три очка больше", - заявил Алонсо.

Отметим, что леверкузенцы официально выиграют Бундеслигу, если победят как раз Боруссию Дортмунд.

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