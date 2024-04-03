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Спасение дня. Миколенко вынес мяч с линии ворот в матче против Ньюкасла

Украинец позволил команде организовать камбэк.
Сегодня, 08:37
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги Ньюкасл сыграл вничью с Эвертоном.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл полный поединок.

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На 68-й минуте, когда хозяева вели в счете, у них была отличная возможность забить второй раз, однако Виталий Миколенко спас команду от гола и вынес мяч головой с линии ворот.

Ранее сообщалось, что ывший игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ.

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