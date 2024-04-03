Определилась судьба Кепы в Реале
В Мадриде выбрали между испанцем и Луниным.
Голкипер Реала Кепа Аррисабалага покинет клуб после окончания сезона.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, мадридский клуб не будет выкупать контракт испанца у Челси.
Реал изъявил желание продлить контракт с Андреем Луниным.
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Наопмним, мадридцы подписали Кепу после травмы Куртуа. Лунин сумел выиграть конкуренцию у испанца.
Ранее сообщалось, что Лунин подписал контракт с компанией бывшего агента Роналду.
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