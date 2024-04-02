Лунин подписал контракт с компанией бывшего агента Роналду

Голкипер Реала Андрей Лунин подписал контракт с агентством Polaris Sports. Об этом стороны объявили в соцсетях.

Детали соглашения не сообщаются, однако известно, что бывший представитель Роналду Жорже Мендеш связан с данной компанией.

Португальский агент является представителем таких звезд футбола, как: Жоау Феликс, Давид Де Хеа, Жозе Моуринью и многие другие.

Напомним, действующий контракт 25-летнего украинца со "сливочными" истекает уже этим летом.

Ранее сообщалось, что Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет.

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