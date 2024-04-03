Артета высказался о новом контракте с Арсеналом

Специалист рассказал о том, как себя чувствует в команде.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о своем будущем в лондонской команде.

По словам специалиста, он счастлив в клубе, однако переговоров пока не было.

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"Новостей нет. Но я действительно счастлив здесь. У меня еще год по контракту, это большой срок в футболе. Игроки довольны, клуб доволен, проблем нет. Я просто сосредоточен на играх и победах, это сейчас самое главное".

Контракт Артеты с Арсеналом рассчитан до лета 2025 года.

В турнирной таблице АПЛ "канониры" идут на втором месте, отставая от лидирующего Ливерпуля на два очка.

Ранее сообщалось, что фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити.

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