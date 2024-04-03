Артета высказался о новом контракте с Арсеналом
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о своем будущем в лондонской команде.
По словам специалиста, он счастлив в клубе, однако переговоров пока не было.
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"Новостей нет. Но я действительно счастлив здесь. У меня еще год по контракту, это большой срок в футболе. Игроки довольны, клуб доволен, проблем нет. Я просто сосредоточен на играх и победах, это сейчас самое главное".
Контракт Артеты с Арсеналом рассчитан до лета 2025 года.
В турнирной таблице АПЛ "канониры" идут на втором месте, отставая от лидирующего Ливерпуля на два очка.
Ранее сообщалось, что фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити.
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