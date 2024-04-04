Забарный признан лучшим игроком матча АПЛ
Супруга украинца показала, как выглядит награда.
В рамках 31-го тура чемпионата Англии Борнмут переиграл Кристал Пэлас (1:0).
Украинский защитник "вишень" Илья Забарный был назван лучшим игроком матча.
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Илья победил в онлайн-голосовании фанатов, за что получил памятный приз. Супруга украинца опубликовала фото с наградой.
В нынешнем сезоне Забарный отыграл за Борнмут все матчи АПЛ без замен, на его счету один гол.
Ранее сообщалось, что Арсенал с Зинченко обыграл на своем поле Лутон.
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