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Забарный признан лучшим игроком матча АПЛ

Супруга украинца показала, как выглядит награда.
Сегодня, 13:43
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Англии Борнмут переиграл Кристал Пэлас (1:0).

Украинский защитник "вишень" Илья Забарный был назван лучшим игроком матча.

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Илья победил в онлайн-голосовании фанатов, за что получил памятный приз. Супруга украинца опубликовала фото с наградой.

В нынешнем сезоне Забарный отыграл за Борнмут все матчи АПЛ без замен, на его счету один гол.

Ранее сообщалось, что Арсенал с Зинченко обыграл на своем поле Лутон.

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