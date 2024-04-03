Арсенал - Лутон 2:0: обзор матча и результат игры 03.04.2024
В среду, 3 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ Арсенал принимал Лутон. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Первый забитый мяч организовал капитан лондонцев Мартин Эдегор. Норвежец отличился на 24-й минуте с передачи Кая Хавертца. Второй забитый мяч пришелся довольно неожиданно, ведь судья засчитал автогол.
Отметим, украинский защитник "канониров" Александр Зинченко провел на поле 74 минуты, не отличившись результативными действиями.
Таким образом, после 31-го тура АПЛ занимает первое место с 68-ю очками, а Лутон идет на 18-й строчке, набрав 22 балла.
Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Лутон
Арсенал - Лутон 2:0
Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 автогол
Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 0.10
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 12 - 2
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 12 - 7
Угловые: 2 - 1
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