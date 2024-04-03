Арсенал - Лутон 2:0: обзор матча и результат игры 03.04.2024

В среду, 3 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ Арсенал принимал Лутон. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Первый забитый мяч организовал капитан лондонцев Мартин Эдегор. Норвежец отличился на 24-й минуте с передачи Кая Хавертца. Второй забитый мяч пришелся довольно неожиданно, ведь судья засчитал автогол.

Источник: Getty Images

Отметим, украинский защитник "канониров" Александр Зинченко провел на поле 74 минуты, не отличившись результативными действиями.

Таким образом, после 31-го тура АПЛ занимает первое место с 68-ю очками, а Лутон идет на 18-й строчке, набрав 22 балла.

Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Лутон

Арсенал - Лутон 2:0

Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 автогол

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 0.10

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 12 - 2

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 12 - 7

Угловые: 2 - 1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!