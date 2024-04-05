Тренер, на которого претендуют Ливерпуль и Барселону, намекнул на уход из Спортинга

Главный тренер Спортинга Рубен Аморим высказался о своем будущем в клубе.

"Спортинг решает, каким будет мое будущее, а я не собираюсь нарушать слово. Для начала нам нужно взять трофеи, а дальше уже посмотрим. Мы на верном пути.

Вопрос о будущем решается уже долгое время. Мы объявим, каким оно будет".

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"Не хочу много говорить о своем будущем. Я многим обязан Спортингу. То, что должно случиться, произойдет. Но никакого давления не будет, потому что я многим обязан Спортингу. Я счастлив здесь", – сказал Аморим в интервью Record.

Напомним, после 26 туров чемпионата Португалии Спортинг занимает первое место, набрав 68 очков.

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