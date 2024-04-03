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Решение Алонсо остаться в Байере может помешать планам Барселоны на тренера Спортинга

Из-за недавнего объявления испанца в гонку за Рубена Аморима включился еще и Ливерпуль.
Сегодня, 12:30
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Барселона попытается выдержать конкуренцию со стороны других топовых клубов Европы в гонке за главного тренера Спортинга Рубена Аморима.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Independent, еще недавно предполагалось, что Аморим пойдет в Барселону, а Хаби Алонсо - в Ливерпуль или Баварию.

В Каталонии считали, что легче заполучить португальца, учитывая такое внимание к испанцу.

Однако после того, как Алонсо объявил, что он останется в Байере, мерсисайдцы переключились на 39-летнего португальца, который опережает Роберто Де Дзерби из Брайтона в гонке за место Юргена Клоппа.

В связи с этим шансы Барселоны заключить соглашение с Аморимом, который должен был заменить будущим летом Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды, заметно упали.

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Ранее стало известно, что президент Наполи Аурелио Де Лаурентис постарается переманить главного тренера Милана Стефано Пиоли, но только при одном условии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Спортинг Лиссабон Рубен Аморим

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