Решение Алонсо остаться в Байере может помешать планам Барселоны на тренера Спортинга
Барселона попытается выдержать конкуренцию со стороны других топовых клубов Европы в гонке за главного тренера Спортинга Рубена Аморима.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Independent, еще недавно предполагалось, что Аморим пойдет в Барселону, а Хаби Алонсо - в Ливерпуль или Баварию.
В Каталонии считали, что легче заполучить португальца, учитывая такое внимание к испанцу.
Однако после того, как Алонсо объявил, что он останется в Байере, мерсисайдцы переключились на 39-летнего португальца, который опережает Роберто Де Дзерби из Брайтона в гонке за место Юргена Клоппа.
В связи с этим шансы Барселоны заключить соглашение с Аморимом, который должен был заменить будущим летом Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды, заметно упали.
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Ранее стало известно, что президент Наполи Аурелио Де Лаурентис постарается переманить главного тренера Милана Стефано Пиоли, но только при одном условии.
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