Возле тренировочной базы МЮ нашли человеческие останки

Около тренировчной базы Манчестер Юнайтед обнаружили человеческие останки, пишет The Telegraph.

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, в лесу в Солфорде, неподалеку от базы, где раньше тренировался МЮ, а теперь там занимаются воспитанники академии.

Прохожие случайно обнаружили пластиковый пакет, в которым оказались останки. Приехавший на место патологоанатом подтвердил, что они принадлежат человеку, однако личность погибшего пока не установлена.

Полиция окружила весь район, а также клубную базу, однако на текущий момент никаких зацепок обнаружено не было.

Ранее также сообщалось, что легенда МЮ высоко оценил успехи Гарначо.

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