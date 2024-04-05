Возле тренировочной базы МЮ нашли человеческие останки
Полиция оцепила весь район.
Около тренировчной базы Манчестер Юнайтед обнаружили человеческие останки, пишет The Telegraph.
Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, в лесу в Солфорде, неподалеку от базы, где раньше тренировался МЮ, а теперь там занимаются воспитанники академии.
Прохожие случайно обнаружили пластиковый пакет, в которым оказались останки. Приехавший на место патологоанатом подтвердил, что они принадлежат человеку, однако личность погибшего пока не установлена.
Полиция окружила весь район, а также клубную базу, однако на текущий момент никаких зацепок обнаружено не было.
Ранее также сообщалось, что легенда МЮ высоко оценил успехи Гарначо.
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