Довбик попал в сферу интересов топ-клуба Англии

Украинец может оказаться в одной команде с Мудриком.

Нападающий сборной Украины и Жироны Артем Довбик может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает GiveMeSport, лондонский Челси включил украинца в список кандидата на роль форварда на новый сезон.

Отмечается, что Челси обратится к кандидатуре Довбика, если не удастся организовать трансфер нападающего Наполи Виктора Осимхена.

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Кроме украинца в список входят: Виктор Дьокереш из Спортинга, Лаутаро Мартинес из Интера и Айвен Тоуни из Брентфорда.

В текущем сезоне Довбик провел 33 матча за Жирону, в которых забил 17 голов и сделал семь голевых передач.

Напомним, Артем попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги.

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