Довбик попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги

Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную по итогам 30-го тура испанского первенства.

Среди игроков, которым нашлось место в составе оказался и Артем Довбик, который сделал дубль в ворота Бетиса.

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Примечательно, что его партнером по центру нападения стал Виллиан Жозе из того же Бетиса, который также отметился двумя мячами уже в ворота Жироны соответственно.

Также стоит отметить, что в сборную попали Рафинья из Барселоны, Родриго из Реала и Серхио Рамос из Севильи.

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