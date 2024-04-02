iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги

Украинец оказался в солидной компании.
Сегодня, 14:10
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную по итогам 30-го тура испанского первенства.

Среди игроков, которым нашлось место в составе оказался и Артем Довбик, который сделал дубль в ворота Бетиса.

Читай также: Довбик - первый украинец за 18 лет, забивший 15+ голов за сезон в топ-5 лигах

Примечательно, что его партнером по центру нападения стал Виллиан Жозе из того же Бетиса, который также отметился двумя мячами уже в ворота Жироны соответственно.

Также стоит отметить, что в сборную попали Рафинья из Барселоны, Родриго из Реала и Серхио Рамос из Севильи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига артем довбик

Статьи по теме

Довбик - первый украинец за 18 лет, забивший 15+ голов за сезон в топ-5 лигах Довбик - первый украинец за 18 лет, забивший 15+ голов за сезон в топ-5 лигах
Дубль в ворота Бетиса позволил Довбику повторить клубный рекорд Жироны в Ла Лиге Дубль в ворота Бетиса позволил Довбику повторить клубный рекорд Жироны в Ла Лиге
Реал с Луниным без проблем одолел Атлетик Реал с Луниным без проблем одолел Атлетик
В Реале задумываются над необходимостью подписывать нового защитника В Реале задумываются над необходимостью подписывать нового защитника
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа14:53
В Реале задумываются над необходимостью подписывать нового защитника
Европа14:48
Новичок Шахтера поделился впечатлениями об Украине
Бокс14:30
Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой
Европа14:20
Владелец Челси встал на защиту футболистов клуба
Европа14:10
Довбик попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги
Европа13:55
Пользователи захейтили Джорджину за пафосное видео, сравнив с женой Месси
Европа13:22
Определилось, сможет ли Левандовски сыграть против Реала
Европа13:17
Лидер Барселоны высказался о шансах на победу в Лиге Чемпионов
Бокс12:58
Чисора рассказал, что Фьюри не стоит делать в бою с Усиком
Европа12:51
Окружение Мбаппе негодует из-за его замены в матче с Марселем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK