Adidas изменил дизайн футболки сборной Германии, вызвавшей скандал

Четверка теперь не похожа на нацистский символ.

В Adidas решили полностью изменить дизайн футболки, которая вызвала огромный скандал, пишет Sport1.

Напомним, ранее многие обнаружили сходство 44-го номера на футболке сборной Германии с нацистской символикой. Тогда футболки были изъяты из продажи.

Тем не менее в Adidas решили полностью избавиться от последствий скандала и изменили дизайн цифры "четыре".

Джерело: footyheadlines

Новый дизайн четверки впервые показали в матче женской сборной Германии в рамках отборочного турнира к Евро-2025 против команды Австрии.

Ранее также сообщалось, что футболки хавбека Реала самые популярные в мире.

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