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Легенда Баварии установил впечатляющий клубный рекорд

Томас Мюллер проводит 700-й матч в футболке "ротен".
Сегодня, 17:06
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Нападающий Баварии Томас Мюллер в очередной раз записал свое имя в историю клуба.

В субботу, 6 апреля, немец вышел в стартовом составе на матч против Хайденхайма. Для Мюллера это 700-й официальный поединок в футболке "ротен".

Ни один полевой игрок до этого не достигал такой отметки. При этом, отметим, еще в феврале этого года Томас также стал первым игроком Баварии с 500-ми победами.

34-летний Мюллер также может установить абсолютный рекорд клуба, который принадлежит голкиперу Зеппу Майера (709 матчей). Однако у Баварии лишь восемь гарантированных официальных матчей в этом сезоне. Немецкий клуб может пройти в полуфинал ЛЧ, чтобы увеличить их количество.

Ранее также был побит 22-летний рекорд Усэйна Болта.

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