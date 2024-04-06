"Он прямолинейный убийца": Хавбек Фулхэма выступил в защиту Холанда

Том Кэрни не согласен с мнением Роя Кина.

Полузащитник Фулхэма Том Кэрни высказался в защиту Эрлинга Холанда.

Ранее, напомним, норвежца раскритиковал Рой Кин, который заявил, что форвард играет на уровне четвертой английской лиги.

Кэрни не согласен с этим высказыванием, ведь, по его мнению, Холанд делает на поле ровно то, для чего он был куплен.

"Является ли его футбольный интеллект его лучшим активом? Нет. Но Эрлинга Холанда купили не для этого. Вы хотите, чтобы он опустился на позицию "десятки", развернулся и отдал пас на 30-40 ярдов, как Харри Кейн? Нет. Он прямолинейный убийца. Позвольте ему делать то, что он делает.

На его счету почти 250 голов, а ему всего 23 года. Он делает самое сложное – отправляет мяч в сетку"-, приводит слова Кэрни BBC.

Ранее, напомним, Холанд помог Сити обыграть Кристал Пэлас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!