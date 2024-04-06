Эвертон - Бернли 1:0: обзор матча и результат игры 06.04.2024

"Ириски" прервали свою 13-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

В субботу, 6 апреля, Эвертон принимал на своем поле Бернли в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Шона Дайча сумели завершить свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая насчитывала уже 13 матчей, одолев соперника со счетом 1:0.

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Единственным и победным в противостоянии стал гол в компенсированное к первому тайму время Доминика Калверта-Льюина, который точно пробил из-за пределов штрафной.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве после удаления на 67-й минуте Дары О’Ши

Украинец Виталий Миколенко вышел на игру в стартовом составе "ирисок" и провел на поле весь матч.

Источник: Getty Images

После этой победы Эвертон с 29 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Бернли идет на предпоследней, 19-й, позиции с 19 баллами.

Статистика матча Эвертон - Бернли 32-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Бернли 1:0

Гол: Калверт-Льюин, 45+2

Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 0.41

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 12 - 6

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 3 - 5

Фолы: 11 - 13

Атаки: 103 - 104

Эвертон: Пикфорд - Коулман, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Янг (Гаррисон, 83), Гарнер, Гомеш, Макнил - Дукуре - Калверт-Льюин (Бету, 83)

Бернли: Мурич - Ассиньон (Родригес, 83), О'Ши, Эстев, Тейлор (Амдуни, 84) - Фостер, Каллен, Берге, Ларсен (Браунхилл, 69) - Одобер (Гудмундссон, 83), Фофана (Витиньо, 62)

Предупреждения: Тарковски, Гомеш - Берге

Удаление: О’Ши, 67.

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