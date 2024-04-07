Легенда Баварии отреагировал на сенсационный проигрыш абсолютному новичку Бундеслиги

Полузащитник мюнхенской Баварии Томас Мюллер отреагировал на сенсационное поражение от Хайденхайма.

По словам Мюллера, "красные" находятся в далеко не лучшей фазе в истории клуба, и это все прекрасно понимают.

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"То, что мы находимся не в лучшей фазе в истории клуба, понятно всем. Игра состояла из двух разных таймов: мы вели 2:0, затем длинный навес привел соперника к воротам. То, как мы защищались, точно не было шедевром.

Затем во втором тайме мы уже не были достаточно хорошими в атаке. У нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. В конце концов, Гайденгайм перевернул ситуацию, а мы больше не забили.

Сейчас мы не можем изменить результат. Бессмысленно продолжать сетовать друг на друга. Во вторник выложимся на полную", - сказал немецкий хавбек.

Отметим, что Томас в этом матче установил рекорд мюнхенцев среди полевых игроков и почти вплотную приблизился к абсолютному рекорду.

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