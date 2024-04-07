Колос - Металлист 1925: Обзор и результат матча Чемпионата Украины

Хозяева не удержали преимущество, которое было получено в первом тайме.

В рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги Колос на своем поле встретился с Металлистом 1925.

Команды провели достаточно напряженный и интересный поединок, где ни один из коллективов не выглядел намного лучше другого.

Подопечные Ярослава Вишняка первыми сумели забить в ворота соперника. Ранжел головой отправил мяч в ворота Олега Мозиля, отличившись впервые в этом сезоне.

Уже во втором тайме харьковчане ответили своим голом. Андрею Борячуку удался великолепный удар в верхний угол ворот метров с 30. Кирилл Фесюн не имел никаких шансов справиться с таким выстрелом.

Статистика матча Чемпионата Украины Колос - Металлист 1925

Колос - Металлист 1925 1:1

Голы: Ранжел, 23 - Борячук, 47

Удары: 11 - 10

Удары в створ ворот: 5 - 4

Владение мячом: 48% - 52%

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