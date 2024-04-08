"Не помню, когда последний раз играл без боли": форвард Арсенала сделал откровенное признание

Нападающий Арсенала Габриэл Жезус высказался о своей травматичности.

По словам 27-летнего футболиста, он постоянно играет с болью.

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"Просто пытаюсь набрать форму и помочь Арсеналу, насколько могу. К сожалению, в этом сезоне были некоторые проблемы. Надеюсь, в следующем сезоне их не будет.

Иногда чувствую боль в колене, не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли, поэтому не могу жаловаться. Просто пытаюсь восстановиться. Мысленно стараюсь сохранять силу духа, вот и все", - приводит слова бразильца The Athletic.

В текущем сезоне Жезус провел 28 матчей за Арсенал, в которых забил восемь голов и сделал пять голевых передач.

Напомним, Арсенал повторил клубный рекорд почти 20-летней давности.

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