Чеферин - о неотстранении белоруси: Ни один политик не будет указывать нам, что делать

Глава УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему союз не отстраняет белорусь.

По его словам, отстранение белоруси - политический вопрос, а УЕФА таким не занимается. В случае же с росией у них не было другого выбора.

А после функционер и вовсе обвинил европейских политиков в лицемерии, заявив, что те сами помогают росии в войне, покупая ее газ.

"Прежде всего, ни один политик не будет указывать нам, что делать. Мы не будем прислушиваться ни к одному политику. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты или запреты. Но в случае с росией просто не было другого выхода. Мы все должны попытаться помочь остановить эту войну, это безумие.

Что касается белоруси, то пара политиков написали нам, что все, кто помогал росии, должны быть отстранены. Теперь я спрошу: помогают ли росии те, кто покупают газ? Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ?

Геостратегические проблемы должны решать политики. Требовать от спортивных организаций выполнения их работы – это популизм и не более того", – сказал Александер Чеферин в интервью infoLibre.

Ранее, напомним, известный футболист раскритиковал за популизм Александра Зинченко.

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