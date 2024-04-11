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Мое животное: Гави выложил фото с одноклубником после победы над ПСЖ

Полузащитник Барселоны Пабло Гавира поделился фотографией.
Сегодня, 16:55
Гави и Араухо / Getty Images
Гави и Араухо / Getty Images

Накануне Барселона обыграла ПСЖ на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

После матча, что, очевидно, у игроков каталонского клуба было прекрасное настроение. Так, полузащитник Гави выложил фото в Instagram вместе со своим партнером по команде Рональдом Араухо.

"Мое животное ааа", - подписал фотографию молодой испанец.

Сам Гави в матче участие не принимал из-за травмы. Следует также отметить, что "животное" - это прозвище, которым несколько лет назад прозвали уругвайского защитника "блаугранас" из-за его скорости и мощи.

После своей победы Барселона достаточно неплохо подняла шансы на победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона.

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