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Трубин - худший игрок Бенфики в игре против Марселя по версии SofaScore

Украинец провел невыразительный матч.
Сегодня, 00:38
Анатолий Трубин
Анатолий Трубин

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы Бенфика победила Марсель со счетом 2:1.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored определились с оценками по завершению поединка. Оба ресурса поставили украинцу Анатолию Трубину невысоко оценили игру украинца.

SofaScore поставил украинцу 6.6, что делает его худшим в составе его команды (у Антонио Силвы и Фредерика Аурснеса, которые разделяют вторую худшую оценку - 6.7). 

В WhoScored у Анатолия оценка вообще 6.0, но при этом у уже упомянутого Силвы 5.8, потому что по мнению этого ресурса, Антонио совершил ошибку, которая привела к пропущенному голу.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика марсель Анатолий Трубин

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