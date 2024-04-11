Бенфика - Марсель: результат матча

Команды мало создавали, зато много боролись.

В четверг, 11 апреля, Бенфика принимала дома Марсель в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

С первых минут хозяева забрали игру под свой контроль, но не спешили атаковать, выжидая ошибок соперника. И уже на 16-й минуте защита Марселя провалилась, а Рафа Силва классным ударом открыл счет.

Однако далее первый тайм не подарил зрителям ничего интересного. А вот во втором тайме "орлы" снова отличились быстрым голом, Ди Мария просто не мог промазать мимо пустых ворот. Однако уже на 67-й минуте Обамеянг классно замкнул прострел и отыграл один мяч.

В целом гости стали активнее, пытались спасти матч, но Шмидт решил сохранить счет, Бенфика села в оборону и довела матч до победы.

Статистика матча Бенфика - Марсель 1/4 финала Лиги Европы

Бенфика - Марсель 2:1

Голы: Рафа Силва, 16, Ди Мария, 52 - Обамеянг, 67

Ожидаемые голы (xG): 0.21 - 0.34

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 9 - 9

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 5 - 8

Фолы: 10 - 8

Атаки: 114 - 97

Бенфика: Трубин - Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес - Ди Мария, Рафа Силва, Флорентину, Жоау Невеш, Нерес (Жоау Марио, 71) - Тенгстедт (Маркос Леонардо, 71).

Марсель: Лопес - Мбемба (Согло, 67), Жиго, Балерди, Мерлен (Ндиай, 45) - Кондогбиа, Верету, Луис Энрике - Харит, Обамеянг, Пеми (Унаи, 53).

Предупреждения: Нерес, 18

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