Барселона интересуется одноклубником Трубина

Каталонская Барселона намерена осуществить приобретение на перспективу.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" заинтересовались игроком Бенфики Хосе Мелро.

Испанский гранд рассматривает подписание 19-летнего португальца, поскольку его контракт с "орлами" истекает летом следующего года, поэтому, он может обойтись довольно дешево.

Трансфер также зависит от того, повысится ли дублирующий состав Барселоны до второго испанского дивизиона. Если это произойдет, то шансы на переход Мелро возрастут, потому что клуб сможет предоставить ему игровое время в Сегунде.

Селекционная служба Барселоны считает Хосе форвардом с интересными качествами, и что такой трансфер может быть разумным по соотношению цены и качества.

Отметим, что в текущем сезоне нападающий провел 14 матчей за молодежку Бенфики, забив 11 голов и отдав 1 результативную передачу, а Барселона Б сейчас находится на 2-й позиции в третьем испанском дивизионе.

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